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الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج

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الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج
Reuters
منظمة الصحة العالمية
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هنأت منظمة الصحة العالمية الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافة موسم الحج بنجاح، دون الإبلاغ عن حادثة واحدة للصحة العامة، أو تفشي الأمراض.

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وأعربت المنظمة عن تقديرها العميق لجميع القائمين بالرعاية الصحية والمتطوعين لتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 2.5 مليون حاج.

ونشرت المنظمة فريقا من الخبراء لدعم وزارة الصحة السعودية، وضمان اتخاذ تدابير الاستعداد للصحة العامة لمنع أي تفش محتمل للأمراض، خاصة مع وجود تهديدات جدية بعد تفشي فيروس إيبولا في بعض المناطق في العالم.

وعملت منظمة الصحة العالمية مع السلطات السعودية لتقييم المرافق الصحية في الأماكن المقدسة باستخدام أدوات المنظمة القياسية. وستساعد نتائج هذا التقييم السلطات على زيادة تعزيز الخدمات، وتلبية احتياجات الحجاج.

ودعت المنظمة والسلطات السعودية جميع الدول إلى الالتزام بالمتطلبات والنصائح المتعلقة بالحج المقدمة بشكل مشترك، وأن تظل متيقظة، وأن تراقب باستمرار أي تهديدات للصحة العامة، قد تكون مرتبطة بالحجاج العائدين.

المصدر: سبق

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