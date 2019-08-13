هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لبنان واللبنانيين و"حزب الله" في ذكرى انتصار حرب تموز 2006، معتبرا أن اللبنانيين أثبتوا للعالم أن بالإمكان هزيمة إسرائيل.

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وقال ظريف إن "الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية أثبتوا للعالم الحقيقة التي تقول إنه يمكن هزيمة الكيان الصهيوني، ولا يمكن لهذا الكيان مهما أراد، أن يقوم بشن الحروب وإشعال النار وإراقة الدماء ضد شعوب هذه المنطقة".

وأكد وزير خارجية الإيرانية أن "انتصار حرب تموز 2006 كان انتصارا لكل المنطقة وللعلاقات الدولية السليمة"، معتبرا أن "شعوب المنطقة والعالم مدينون لمقاومة الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية وحزب الله الذين وقفوا أمام غطرسة الكيان الصهيوني وكذلك وقفوا وواجهوا وقاوموا إرهاب "داعش" التكفيري الذي كان بلاء على العالم".

يأتي كلام ظريف في الذكرى السنوية الـ13 لحرب تموز 2006، حينما شنت إسرائيل حربا طيلة 33 يوما على لبنان.

وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بعث رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله للمناسبة عينها، أكد فيها أن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت".

المصدر: العهد