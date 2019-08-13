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دعوة أردنية للواء السوري بهجت سلمان: كن محضر خير

أخبار العالم العربي

دعوة أردنية للواء السوري بهجت سلمان: كن محضر خير
sawaleif.com
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هاجم البرلماني الأردني، طارق خوري، السفير السوري السابق لدى عمان، بهجت سليمان، متهما إياه بـ "محاولة إهانة المملكة"، عقب هفوة قناة تلفزيونية أردنية.

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ويأتي ذلك وسط جدل واسع أثارته مذيعة قناة "المملكة" في الأردن خلال موجز إخباري، عندما وصفت الجيش السوري، بـ "جيش الاحتلال" عن طريق الخطأ.

فنشر السفير سليمان تغريدة حول ذلك الموضوع قائلا عبر حسابه في "تويتر": "تلفزيون المملكة الهشيمية، يسمي قوات الجيش العربي السوري بقوات الاحتلال السوري".

تغريدة سليمان أثارت حفيظة النائب الأردني، الذي اعتبر أن تغريدة سليمان هي رد الخطأ بالخطأ، ومحاولة لإهانة المملكة. 

وأضاف خوري في تغريدة نشرها على حسابة في "تويتر" موجها كلماته لسليمان: "كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة حاول وفشل غيرك في فعلها".

يذكر أن القناة كانت قد اعتذرت عبر بيان على صفحتها في "فيسبوك" مشيرة إلى أن ما حدث خطأ غير مقصود.

المصدر: وكالات 

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