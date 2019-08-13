هاجم البرلماني الأردني، طارق خوري، السفير السوري السابق لدى عمان، بهجت سليمان، متهما إياه بـ "محاولة إهانة المملكة"، عقب هفوة قناة تلفزيونية أردنية.

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ويأتي ذلك وسط جدل واسع أثارته مذيعة قناة "المملكة" في الأردن خلال موجز إخباري، عندما وصفت الجيش السوري، بـ "جيش الاحتلال" عن طريق الخطأ.

فنشر السفير سليمان تغريدة حول ذلك الموضوع قائلا عبر حسابه في "تويتر": "تلفزيون المملكة الهشيمية، يسمي قوات الجيش العربي السوري بقوات الاحتلال السوري".

▪يبدو أن حذف حرف واحد ، أوجع الجار الشقيق.. عندما باتت ( الهاشمية ) : ( الهشيمية )

▪لماذا : لأن كلمة الحق توجع كثيرا. — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) 13 августа 2019 г.

▪تلفزيون ( المملكةالهشيمية) :

▪يسمي قوات الجيش العربي السوري البطل التي تسحق الإرهابيين في جنوب إدلب ب

( قوات الإحتلال السوري)!!! — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) 12 августа 2019 г.

تغريدة سليمان أثارت حفيظة النائب الأردني، الذي اعتبر أن تغريدة سليمان هي رد الخطأ بالخطأ، ومحاولة لإهانة المملكة.

وأضاف خوري في تغريدة نشرها على حسابة في "تويتر" موجها كلماته لسليمان: "كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة حاول وفشل غيرك في فعلها".

اللواء بهجت سليمان ردّ على الخطأ بخطأ مقصود، ومحاولة لإهانة المملكة الهاشمية. سوريا مع كل الجور الذي تعرضت له، لا ولم ولن تتعامل بالكيد والضغائن، *والذي يحبّ سوريا لا يمكنه أن يبغض الأردن*. كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة حاول وفشل غيرك في فعلها... — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) 13 августа 2019 г.

يذكر أن القناة كانت قد اعتذرت عبر بيان على صفحتها في "فيسبوك" مشيرة إلى أن ما حدث خطأ غير مقصود.

المصدر: وكالات