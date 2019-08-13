قناة أردنية تعتذر بعد زلة لسان بحق الجيش السوري (فيديو)

قدمت قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية توضيحا واعتذارا عما ورد من خطأ غير مقصود في إحدى نشراتها الإخبارية.

وقالت القناة في منشور على صفحتها في "فيسبوك" إن "القناة تود أن تعتذر من مشاهديها عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية أمس، حيث وصف الجيش السوري عن طريق الخطأ بـ (جيش الاحتلال السوري)، وقد تمت محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ".

المصدر: وكالات