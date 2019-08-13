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السعودية: عدد الحجاج هذا العام تجاوز 2.4 مليون شخص وانخفض عدد المخالفين منهم بنسبة 29%

أخبار العالم العربي

السعودية: عدد الحجاج هذا العام تجاوز 2.4 مليون شخص وانخفض عدد المخالفين منهم بنسبة 29%
Reuters
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أعلنت لجنة الحج المركزية في السعودية، أن عدد الحجاج لهذا العام تجاوز المليونين وأربعمئة ألف حاج وحاجة، مع انخفاض عدد المخالفين منهم بنسبة 29%.

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وقال الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة، "تحديد أعداد الحجاج من كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية ... وانخفضت أعداد الحجاج المخالفين لهذا العام بنسبة 29%".

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم تقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج، فضلا عن ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه.

وثمن الأمير خالد جهود المشاركين في تنظيم الحج ومن ساهموا في نجاحه.

وأكد الأمير خالد أن السعودية دائما ما تصب اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى مشاريع عدة تطويرية تعمل المملكة على تحقيقها في المستقبل القريب، وقال إن البلاد تتطلع للعمل على أن تكون مكة المكرمة مدينة ذكية.

المصدر: واس

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