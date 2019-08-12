وزير الشؤون الدينية السعودي يتوعد "خطيب جدة" بـ"الجزاء" بعد تجاوزه الـ"جسيم" (فيديو)

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن ثبوت تجاوز "خطيب جدة" للأنظمة والتعليمات.

وأكد آل الشيخ، في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنه تمت إحالة الملف بالكامل إلى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ ما يراه مناسبا حول الخطيب ومن هيأ المكان.

وبين آل الشيخ أن الخطيب أقر بما نسب إليه وتم توثيق ذلك خلال إفادته بما صدر عنه، فضلا عن أن المكان الذي أقيمت فيه الصلاة والخطبة ليس مصرحا به من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.

وأفاد الوزير بأن "ما حصل في خطبة العيد في جدة مخالف للأنظمة والتعليمات"، مشيرا إلى أن المصلى ليس تابعا للوزارة ولا تعلم عنه مطلقا.

ولفت إلى أن الخطيب لا يمثل إلا نفسه، بتطفله وخروجه على الناس بهذا الطرح المتنافي مع الشرع والعدل، مشددا على أنه خطأ جسيم وينبغي مساءلة الخطيب وكل من هيأ المصلى وعمل على الافتئات على وزارة الشؤون الإسلامية والتجاوز على الأنظمة.

وجدد آل الشيخ التأكيد أن كلام الخطيب "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في المملكة وهو غير مقبول".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المصليات والتي سجلت جانبا من خطبة العيد، وأظهرت تهجم خطيب مصلى "دوار الكرة الأرضية" في مدينة جدة على النساء العاملات، وتحديدا في محال البيع ومخالطة الرجال.

وصرح الخطيب: "ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال، لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها".

التسجيل أثار ردود فعل غاضبة، اعتبرت ما جاء فيه دعوات متشددة ضد المرأة التي عانت الكثير للحصول على بعض حقوقها، وكان آخرها إسقاط أحد أهم بنود الولاية، بالسماح لنساء المملكة باستخراج جوازات سفر، ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال.

المصدر: وسائل إعلام سعودية