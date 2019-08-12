وصل إلى جدة في السعودية، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى جدة اليوم".

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي "صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر".

وتعد هذه الزيارة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الأولى بعد التطورات الميدانية التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن.

كما تأتي غداة استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، لبحث آخر التطورات في مدينة عدن.

المصدر: واس