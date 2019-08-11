مركز المصالحة الروسي: 23 قتيلا و7 جرحى في صفوف الجيش السوري بمعارك 10 و11 أغسطس

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في بيان، أن 23 جنديا سوريا قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح، أثناء تصدي الجيش لهجمات المسلحين على مواقعه خلال يومي السبت والأحد.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة "حميميم" الجوية بريف اللاذقية، إن المجموعات المسلحة غير الشرعية المتمركزة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، لا تتوقف عن محاولاتها لتوسيع رقعة سيطرتها في هذه المنطقة على حساب مواقع القوات الحكومية.

وأكد المركز أن "القوات الحكومية السورية نجحت في صد جميع هجمات المسلحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة".

المصدر: إنترفاكس