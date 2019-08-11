قوات حفتر تعلن القبض على 27 من "المرتزقة" في مرزق

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن وحداته التي وصلت إلى مدينة مرزق بجنوب غرب ليبيا، ألقت القبض على عشرات "المرتزقة" هناك.

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وجاء في بيان مقتضب نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "الوحدات العسكرية تقوم في هذه الأثناء بالتأمين الكامل لمدينة مرزق، وتلقي القبض على عدد 27 مرتزقا، وستكون عمليات فرض القانون قائمة ومستمرة إلى أن يأمن أهلنا في مرزق".

وقبل ساعات من ذلك، أفادت الشعبة بـ "هروب مليشيات داعش وشورى بنغازي والقاعدة وعصابات المرتزقة التشاديين" من مرزق بعد وصول قوات "الجيش الوطني" إلى المدينة، شأنهم شأن أفراد "قوة حماية الجنوب" الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وكان مصدر عسكري، أعلن في وقت سابق من الأحد، أن عددا من كتائب "الجيش الوطني" والقوة المساندة من "شباب مرزق" وصلت إلى مدينة مرزق "وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة".

وتشهد ليبيا مواجهات عسكرية واسعة النطاق منذ أمر قائد "الجيش الوطني الليبي" قواته، مطلع أبريل الماضي، بشن هجوم على العاصمة طرابلس، بهدف "تحريرها من الجماعات والمليشيات الإرهابية".

من جانبها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في طرابلس عن بدء عملية "بركان الغضب" لصد "عدوان" حفتر.

المصدر: RT