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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية بالتزامن مع تكبيرات العيد

أخبار العالم العربي

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية بالتزامن مع تكبيرات العيد
Reuters
أطراف العاصمة الليبية - طرابلس -أرشيف
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أفاد مراسلنا في ليبيا بسماع دوي أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب العاصمة طرابلس بالتزامن مع تكبيرات صلاة عيد الأضحى، رغم هدنة العيد التي اتفق عليها طرفا النزاع.

وتناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن وحدات عسكرية قتالية دخلت مدينة مرزق بالجنوب الليبي وبدأت بعمليات ضد ما أسمته بالمعارضة "التشادية والمرتزقة".

كما قال نشطاء إن 4 قذائف سقطت عشوائيا اليوم الأحد على قاعدة معيتيقة، كما ذكرت مواقع أن أصوات اشتباكات ورمايات سمعت بطريق المطار وبشارع الخلاطات جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وكان طرفا النزاع الليبي، حكومة الوفاق، ولجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، قد وافقا على الهدنة الأممية التي دعت الجميع إلى الالتزام بها خلال أيام عيد الأضحى. 

المصدر: وكالات 

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