"الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر يعلن قبوله بالهدنة الأممية خلال عيد الأضحى

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، اليوم السبت، القبول بالهدنة الأممية خلال عيد الأضحى.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات "الجيش الوطني"، العقيد أحمد المسماري، إنه تم وقف جميع العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش، بدءا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، لتمكين الشعب من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وحذر المسماري، خلال مؤتمر صحفي، من أن رد القوات المسلحة سيكون قويا وحازما ضد أي عمليات تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة.

وأكد أن القوات المسلحة على استعداد تام للرد على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بالجيش الليبي.

المصدر: RT