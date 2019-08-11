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السعودية.. 22.6 مليون مكالمة في مكة خلال 24 ساعة

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السعودية.. 22.6 مليون مكالمة في مكة خلال 24 ساعة
Reuters / Umit Bektas
الحج
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أن عدد المكالمات المحلية في مكة المكرمة بلغ 18 مليون مكالمة، فيما بلغت المكالمات الدولية 4.6 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

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وقالت الهيئة في إحصائية خاصة عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة ليوم 9 أغسطس 2019، إن حجم استهلاك البيانات وصل إلى 1921 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة نحو 787 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وأشارت الإحصائية إلى أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات بلغ 340 ميغابايت للمشترك، متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ 180 ميغابايت للمشترك بنسبة 89%.

ولفتت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي "يوتيوب"، "فيسبوك"، "سناب شات"، "واتس آب"، "إنستغرام".

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل بلغ 43.05 ميغابايت في الثانية بنسبة زيادة 76.21% مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 16.43 ميغابايت في الثانية بنسبة زيادة 53.98% عن العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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