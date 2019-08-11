مواجهات في المسجد الأقصى بين المصلين والشرطة الإسرائيلية (فيديو)

شهدت باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد اشتباكات عنيفة بين المصليين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية.

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وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد "جامعة" في رحاب الأقصى تلبية لدعوات التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وشهد محيط الأقصى توترات أثناء الليل، واستنفرت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد عند باب المغاربة.

وأفادت مراسلتنا بأنه تم إطلاق قنابل الغاز على آلاف المرابطين، وأدى ذلك لوقوع العديد من الإصابات شملت رئيس مجلس الأوقاف الفلسطيني الشيخ عبد العظيم.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه نقلت 14 مصابا من المسجد الأقصى إلى مستشفى المقاصد ومستشفى هداسا عين كارم. وأشار إلى أن الإصابات متوسطة الخطورة تتراوح بين جروح وكسور.

وبحسب ما نقله الإعلام الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنه لن يكون هناك دخول لليهود للمسجد في ذكرى خراب الهيكل.

المصدر: RT