الخارجية اليمنية: نحمل الإمارات والمجلس الانتقالي تبعات الانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن

قالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، مساء اليوم السبت، إنها تحمل الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي تبعات الانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن.

وطالبت الخارجية اليمنية الإمارات بوقف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل وفوري.

3- #الحضرمي: تحمل الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي ودولة الامارات العربية المتحدة تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن، وتطلب—في ذات الوقت—من دولة الامارات العربية المتحدة ايقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) 10 августа 2019 г.

وأكدت أن ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها هو انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت على أن ذلك يخالف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيس الذي دعي من أجله التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

2- #الحضرمي: ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها اليوم هو انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة. وهو ما يخالف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيسي الذي دعي من اجله تحالف دعم الشرعية. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) 10 августа 2019 г.

وأفادت الوزارة بأن التحالف جاء بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي للملك سلمان بن عبد العزيز، للتدخل العسكري في اليمن بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة استنادا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية الجمهورية من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، بحسبما جاء في نص البيان.

1- #الحضرمي:جاء تحالف دعم الشرعية بدعوة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتدخل العسكري في اليمن بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة استنادا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية الجمهورية من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) 10 августа 2019 г.

وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ما حدث في عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات واقتحام ونهب لمنازل قيادات الدولة والمواطنين انقلاب على الشرعية الدستورية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجباتهم بموجب القوانين الدولية.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي"، علما أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت السبت سيطرتها على القصر الرئاسي في مدينة عدن، بالإضافة إلى أنها أحكمت سيطرتها بالكامل على العاصمة اليمنية المؤقتة.

المصدر: RT