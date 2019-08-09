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الدفاع الروسية: مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين بصد هجوم لمسلحين في ريف حماة

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الدفاع الروسية: مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين بصد هجوم لمسلحين في ريف حماة
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معارك بريف حماة
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قتل 10 جنود سوريين وأصيب 21 آخرون بجروح نتيجة قصف وصد لهجمات لمسلحين في ريف حماة، حسبما أورد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم الجمعة.

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وقال رئيس المركز، الجنرال أليكسي باكين، إن المسلحين قصفوا، صباح اليوم، أطراف بلدة أبو دالي بريف حماة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح، قبل شنهم هجوما على مواقع الجيش الحكومي في المنطقة.

وتابع أن قوات الجيش "نجحت في صد هجوم الإرهابيين" وشن هجوم مضاد أرغمهم على التراجع إلى عمق مواقعهم السابقة، مشيرا إلى أن قصف المسلحين والمعارك اللاحقة خلفت 10 قتلى و21 جريحا في صفوف القوات الحكومية.

وأضاف رئيس المركز ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، أن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يزال متوترا، موضحا أن 30 عملية قصف من قبل المسلحين تم رصدها في هذه المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: تاس

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