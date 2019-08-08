الدفاع الروسية: مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 13 في قصف نفذه المسلحون في إدلب

قتل عسكريان سوريان وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات قصف نفذها المسلحون في منطقة إدلب لخفض التوتر، حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم الخميس.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر باكين، إن 46 عملية قصف تم رصدها في المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما أشار إلى تمركز أعداد كبيرة من مسلحي "المجموعات الإرهابية" قرب قرية كبانة في محافظة اللاذقية.

يتبع..