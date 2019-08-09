جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن عن اغتيال شقيق عبد الملك الحوثي

أعلنت قناة "المسيرة" عن اغتيال، القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إبراهيم بدرالدين الحوثي، اليوم الجمعة على "أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

ونعت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، إبراهيم بدرالدين الحوثي، وأكدت "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي".

وتقدمت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بـ"أصدق العزاء والمواساة لزعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك بدرالدين الحوثي، ولكافة آل الحوثي وللشعب اليمني".

المصدر: المسيرة