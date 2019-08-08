الدفاع الروسية: مقتل مدنيين 2 وإصابة 4 بريف اللاذقية خلال محاولة المسلحين استهداف قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مدنيين 2 قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح جراء استهداف مسلحين قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن "الإرهابيين أطلقوا أربع قذائف صاروخية باتجاه القاعدة، انفجرت في بلدة تقع على مسافة كيلومترين إلى شمال شرقي مطار حميميم، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح، دون إلحاق أضرار بالقاعدة".

المصدر: تاس