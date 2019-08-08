استطاع الجيشان الروسي والمصري تحقيق المركز الثاني والثالث على التوالي خلال المرحلة الأولى من مسابقة الألعاب العسكرية الدولية "السماء الصافية"، المقامة حاليا في الصين.

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وخلال المرحلة الأولى، احتل الفريق الصيني المركز الأول، وجاء الفريق الروسي في المركز الثاني، فيما حل الفريق المصري ثالثا، حيث تم تحديد النتائج وفقا لأفضل وقت، إذ أنجز الفريق الصيني المهمة الموكلة إليه خلال 29 دقيقة و33 ثانية، واحتلت روسيا المركز الثاني بـ 43 دقيقة و30 ثانية، أما مصر، فحصدت المركز الثالث بـ49 دقيقة و25 ثانية.

وجاء في المرتبة الرابعة الفريق الفنزويلي بـ 58 دقيقة و24 ثانية، وتذيلت الترتيب باكستان وأوزبكستان وبيلاروس.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن، يوم 3 أغسطس الجاري، انطلاق الألعاب العسكرية الدولية في دورتها السنوية الخامسة، وذلك في حقل "ألابينو" التدريبي في ضواحي موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "الألعاب العسكرية" تقام لهذا العام بمشاركة 221 فريقا من 39 بلدا، ستخوض المسابقات في أكثر من 30 مجالا من المهارات العسكرية الجوية والبرية والبحرية، وذلك على أراضي 10 دول في الفترة من 3 وحتى 17أغسطس الجاري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية