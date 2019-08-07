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العراق.. دعوة لوضع صورة صدام حسين داخل البرلمان والحكومة

أخبار العالم العربي

العراق.. دعوة لوضع صورة صدام حسين داخل البرلمان والحكومة
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رأى النائب العراقي، كاظم الصيادي، اليوم الاربعاء، أنه من الضرورة وضع صورة للرئيس السابق، صدام حسين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء العراقيين.

وقال الصيادي في تصريحات صحفية "يجب وضع صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين وهو مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء، لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة لا تدوم لأحد".

وتحدث الصيادي عن كيفية وضع الصورة: "هذه الصورة تكون كجدار في قاعتي البرلمان والحكومة حتى  يعرف المسؤولون بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم".

المصدر: RT

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