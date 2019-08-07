صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت طائراتنا المسيرة إلى ليبيا؟

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريرا أشارت فيه إلى حصول حكومة الوفاق الليبية على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع، أسقطت قوات "الجيش الليبي" اثنين منها.

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وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول هذه الطائرات إلى ليبيا في عنوان التقرير بالقول "إسقاط طائرات إسرائيلية مسيرة في ليبيا.. كيف وصلت إلى هناك؟"

وأكدت الصحيفة أنه "وفقا لتقارير، فإن الطائرتين المسيرتين كانتا جزءا من منحة مكونة من ثلاث وحدات أعطتها تركيا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي تقاتل من أجل منع قوات حفتر من السيطرة على طرابلس".

Until now i am surprised that no one ever highlighted the presence of Israeli/Azerbaijan-made Orbiter-3 UASs which was supplied to #GNA by #Turkey and two of them was downed by #LNA so far! this video is for the second downed one in #Khelat_AlFergan Southern #Tripoli. pic.twitter.com/2EAHLRLztR — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 1 августа 2019 г.

وأوضحت أن الطائرة "Orbiter 3 UAV" التكتيكية، من صنع شركة "Aeronautics" الإسرائيلية، وفيها نظام مدمج خفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري والأمن الداخلي.

كما بينت أن الطائرة تمتاز بنطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات بالجو في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

من جهتها، نفت شركة "Aeronautics" الإسرائيلية المصنعة لـ "Orbiter-3" علمها بحادثة إسقاط نسختين من طائرتها في ليبيا.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "المرصد"