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صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت طائراتنا المسيرة إلى ليبيا؟

أخبار العالم العربي

صحيفة إسرائيلية: كيف وصلت طائراتنا المسيرة إلى ليبيا؟
Screenshot/ Twitter
طائرة درون أسقطت في ليبيا
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريرا أشارت فيه إلى حصول حكومة الوفاق الليبية على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع، أسقطت قوات "الجيش الليبي" اثنين منها.

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وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول هذه الطائرات إلى ليبيا في عنوان التقرير بالقول "إسقاط طائرات إسرائيلية مسيرة في ليبيا.. كيف وصلت إلى هناك؟"

وأكدت الصحيفة أنه "وفقا لتقارير، فإن الطائرتين المسيرتين كانتا جزءا من منحة مكونة من ثلاث وحدات أعطتها تركيا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي تقاتل من أجل منع قوات حفتر من السيطرة على طرابلس".

وأوضحت أن الطائرة "Orbiter 3 UAV" التكتيكية، من صنع شركة "Aeronautics" الإسرائيلية، وفيها نظام مدمج خفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري والأمن الداخلي.

كما بينت أن الطائرة تمتاز بنطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات بالجو في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

من جهتها، نفت شركة "Aeronautics" الإسرائيلية المصنعة لـ "Orbiter-3" علمها بحادثة إسقاط نسختين من طائرتها في ليبيا.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "المرصد"

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