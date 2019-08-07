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مقتل أربعة "انغماسيين" أجانب شرقي العراق

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مقتل أربعة
Reuters Ahmed Saad
قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق (صورة أرشيفية)
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أعلن محافظ ديالى العراقية مثنى التميمي، اليوم الأربعاء، عن مقتل أربعة "انغماسيين" أجانب خلال مداهمة في منطقة كلي بالمحافظة.

ونقلت "السومرية نيوز" عن التميمي ، قوله إن "قوة من مديرية استخبارات مكافحة إرهاب ديالى، وبإشراف قيادة عمليات المحافظة، نفذت عملية مداهمة في قاطع الندى بمنطقة كلي بالمحافظة واشتبكت مع أربعة انغماسيين أجانب".

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وأضاف أن "القوة تمكنت من قتل هؤلاء الأربعة، فيما أصيب أحد عناصر القوة بجروح"، مشيرا إلى أن القوة ضبطت بحوزة الإرهابيين أحزمة ناسفة وأسلحة وغيرها.

من جهته، أوضح موقع "الحياة" العراقي نقلا عن مصدر أمني أن "العملية جاءت بعد تتبع استخباري استمر لأيام في منطقة كلي شرقي المحافظة"، وأن الانتحاريين كانوا يعدّون لاستهداف مناطق في ديالى خلال العيد.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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