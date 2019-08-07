انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية صور للأمين لعام لـ"حزب الله" حسن نصر الله أثناء زيارة يؤديها إلى بعلبك، اطمأن خلالها على صحة رئيس الهيئة الشرعية للحزب.

ففي خطوة لافتة، عاد نصر الله الشيخ محمد يزبك رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" بمنزله الكائن في بعلبك، بعدما خضع الأخير لعملية جراحية في إيران، وعاد معافى إلى لبنان بعد فترة قضاها في الخارج.

#بعلبك منورت اليوم... لأن سماحة الأمين على الدماء كان مشرفها بحضوره...

لزيارة الشيخ محمد يزبك والاطمئنان على صحته..

السيد #حسن_نصراللهpic.twitter.com/50ViVDHM4d — Hassan Khalifhe (@HKhalifhe) August 6, 2019

ولاقت الصور رواجا كبيرا بعدما نشرها حسن خليفة، صحافي قناة المنار اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، إذ أنه نادرا ما يتحدث الإعلام اللبناني عن ظهور نصر الله خارج نطاق المهرجانات الشعبية السياسية أو الدينية.

وسائل إعلام لبنانية

المصدر: RT