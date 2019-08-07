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نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة

أخبار العالم العربي

نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة
Reuters
حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله- أرشيف
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية صور للأمين لعام لـ"حزب الله" حسن نصر الله أثناء زيارة يؤديها إلى بعلبك، اطمأن خلالها على صحة رئيس الهيئة الشرعية للحزب.

ففي خطوة لافتة، عاد نصر الله الشيخ محمد يزبك رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" بمنزله الكائن في بعلبك، بعدما خضع الأخير لعملية جراحية في إيران، وعاد معافى إلى لبنان بعد فترة قضاها في الخارج.

ولاقت الصور رواجا كبيرا بعدما نشرها حسن خليفة، صحافي قناة المنار اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، إذ أنه نادرا ما يتحدث الإعلام اللبناني عن ظهور نصر الله خارج نطاق المهرجانات الشعبية السياسية أو الدينية.

نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة
وسائل إعلام لبنانية

المصدر: RT

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