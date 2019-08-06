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قوى المعارضة السودانية تسمي مرشحيها للمجلس السيادي

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قوى المعارضة السودانية تسمي مرشحيها للمجلس السيادي
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي والمعارضة في السودان
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حسمت أربع كتل من أصل خمسة مكونة لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، ترشيحاتها للمجلس السيادي باستثناء قوى "نداء السودان"، التي لم تتوافق بعد على مرشحها.

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وقال قيادي في قوى "الحرية والتغيير"، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الكتل الأربع سمت مرشحيها من أقاليم السودان المختلفة، حيث رشح تجمع المهنيين، طه عثمان، المنحدر من غرب السودان، بينما اقترح المجتمع المدني، فدوى عبد الرحمن طه، المنحدرة من وسط السودان".

وأضاف أن: "تحالف قوى الاجماع رشح صديق تاور، المنحدر من جنوب السودان، فيما جاء بابكر فيصل المنحدر من شمال السودان مرشحا عن التجمع الاتحادي".

وتنتظر الأطراف السياسية أن تتوافق "نداء السودان" على مرشحها لتكتمل ترشيحات قوى المعارضة لقائمة المدنيين في مجلس السيادة، ليتم بعدها اختيار المدني السادس بالاتفاق مع المجلس العسكري.

المصدر: RT

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