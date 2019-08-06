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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية
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المتحدث الرسمي باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي
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أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي أن القوات الجوية والدفاع الجوي السعودي اعترضوا وأسقطوا طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطارات سعودية.

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وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الاثنين، أن قواتهم شنت هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية ومطاري أبها ونجران في السعودية.

وذكر المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أن الهجوم على مطار أبها أصاب أهدافه وعطل حركة الملاحة الجوية في مطاري أبها ونجران.

لكن مسؤولا في الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية قال لـ"رويترز" إن حركة الطيران تسير كالمعتاد في كل من مطاري أبها ونجران ولم يحدث أي خلل.

وصعد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء من هجماتهم على أهداف في السعودية في الشهور القليلة الماضية، ردا على غارات التحالف ضد مواقع عسكرية ومدنية في المناطق التي يسيطرون عليها وخاصة في محيط صنعاء.

المصدر: وكالات

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