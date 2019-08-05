جماعة مسلحة مستعدة لمد تركيا بـ14 ألف مقاتل في عمليتها شمال سوريا

قال متحدث باسم "الجيش الوطني السوري"، إحدى الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا، إن قوة من 14 ألفا مستعدة لبدء حملة ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، المتواجدة شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم هذه القوات يوسف حمود: "هناك أكثر من 14 ألف مقاتل جاهزون من الجيش الوطني لخوض أعمال قتالية في منطقة شرق الفرات إلى جانب القوات التركية".

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ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، بأن تركيا ستشن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات في شمال سوريا وتخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستنفذ عمليات عسكرية شرقي الفرات لكنها أرجأتها بعد اتفاقها مع واشنطن على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود وحدات الحماية الكردية.

المصدر: رويترز