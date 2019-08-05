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على شفير التدخل في شرق الفرات.. أنقرة تجدد مطالباتها واشنطن

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على شفير التدخل في شرق الفرات.. أنقرة تجدد مطالباتها واشنطن
Reuters
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على خلفية الاستعدادات التركية للتدخل عسكريا في شمال شرقي سوريا، جددت حكومة أنقرة مطالبة الولايات المتحدة بالتخلي عن دعمها للوحدات الكردية في سوريا.

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وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين أثناء مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، أن الجانب التركي ينتظر أن ترد الولايات المتحدة إيجابيا على دعوته الكف عن التعاون مع "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن.

وجاء هذا التصريح في وقت يجتمع فيه في أنقرة مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون لبحث تطورات الوضع في شمال شرقي سوريا وجهود إقامة منطقة آمنة هناك للحد من مخاوف أنقرة بشأن انتشار الوحدات الكردية قرب حدودها.

وتحاول واشنطن إقناع أنقرة بالتخلي عن خطتها شن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا في شرق الفرات.

المصدر: وكالات

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