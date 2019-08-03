اتصال هاتفي بين أمير قطر وماكرون

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تطويرها في مختلف المجالات.

وأشار بيان نقلته وكالة "قنا" القطرية الرسمية، إلى أن "الجانبين ناقشا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأزمة الليبية، والجهود المبذولة من أجل إرساء وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا".

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وتشن قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر، هجوما منذ مطلع أبريل الماضي، للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى نتيجة للمعارك المستمرة.

المصدر: الشرق القطرية + وكالات