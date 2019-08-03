ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن إسقاط طائرة مسيرة شرقي طرابلس

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، إسقاط طائرة بدون طيار قرب مدينة مصراته شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة بدون طيار في ساعات الصباح الأولى في منطقة أبو قرين 120 كلم غرب مصراته، حيث كانت تستعد لتنفيذ ضربات على المدينة".

وأضاف، أن "الطائرة التي أسقطت كانت مجهزة بخمسة صواريخ موجهة".

ونشرت عملية "بركان الغضب" عبر موقع "فيسبوك"، صورا تظهر طائرة بدون طيار متوسطة الحجم لونها رمادي مدمرة، وبجانبها عدد من الصواريخ عليها علم أحمر.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج الأسبوع الماضي، تدميرها طائرات مسيرة، قالت إنها "تابعة لقوات المشير خليفة حفتر في منطقة الجفرة بوسط ليبيا".

من جهتها، أعلنت "قوات الجيش الليبي" التابعة للمشير حفتر مطلع الشهر الماضي، "تدمير غرفة عمليات وتحكم رئيسية للطائرات المسيرة في قاعدة طرابلس الجوية".

وشنت قوات "الجيش الليبي" هجوما في أبريل الماضي، للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، ولا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة للمعارك المستمرة.

من جهته، أكد مراسلنا في ليبيا، أن سلطات مطار "معيتيقة" أعلنت توقيف الملاحة الجوية فيه بسبب قصف تعرض له المطار.

ومطار معيتيقة هو الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس التي تتعرض لهجوم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: RT + أ ف ب