مصر.. "طفلة العياط" تنهار في المحكمة: كان يريد اغتصابي فقتلته

انهارت أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة العياط"، اليوم السبت، أثناء إدلائها بأقوالها أمام محكمة جنوب الجيزة في مصر، بعد أن واجهها رئيس المحكمة بالجريمة.

وبحسبما نشره موقع "المصريون" فقد قالت الفتاة: "كان يريد اغتصابي فقتلته".

وتنظر محكمة جنوب الجيزة في الاستئناف على قرار تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة جبلية بالعياط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة العياط"، بعد أن تم تأجيل الجلسة يوم الخميس الماضي لتعذر حضور المتهمة.

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وبدأت أحداث القضية بعد دخول طفلة لمركز شرطة العياط تحمل سكينا في يدها ملطخة بالدماء وتخبر القوات الأمنية بأنها قتلت سائقا حاول التعدي عليها جنسيا.

وأقرت الفتاة بأنها كانت في "فسحة" مع صديقها وائل، الذي تربطها به علاقة عاطفية، وكان بصحبتهما صديقه إبراهيم، وأثناء خروجهم من الحديقة فقدوا بعضهم البعض.

وأضافت أميرة في أقوالها، أنها حاولت الاتصال بصديقها وائل إلا أنها فوجئت بشخص غريب يرد عليها، وأبلغها أنه وجد هذا الهاتف ويريد إرجاعه لصاحبه، لكنه حاليا في منطقة برنشت في العياط، وطلب منها أن تذهب له للحصول على الهاتف.

وأكملت تفاصيل ما حدث: "رحت له فعلا، وقابلته وكان هو القتيل، وقلي صاحب التليفون لسه مكلمني وطلع من العياط وجه أخده، وعرض عليا يوصلني للطريق الصحراوي الغربي ووافقت"، مشيرة إلى أنه طلب منها أمرا لا أخلاقيا.

المصدر: موقع "المصريون"