تسببت قرود هاربة شوهدت اليوم في مدينة أسوان بإثارة الرعب وسط السكان المحليين الذين عبروا عن خشيتهم من انتقال الأمراض إليهم عبر هذه الحيوانات.

وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن القرود التي رصدت في مناطق الحاج حسن، والسيدة نفيسة، والشواربي، والحارث، من فصيلة النسانيس، ومصدرها مجهول.

وقال شهود عيان بأنهم شاهدوا أعدادا من القرود فوق أسطح المنازل والبنايات السكنية، وأعلى الأشجار، تتنقل بحرية كاملة وبشكل يثير الاستغراب.

وأضاف شهود العيان أن حالة من الهلع والقلق انتابتهم، خاصة أن القرود كانت تتنقل أعلى المنازل وعلى الأسوار وأعلى الأشجار المحيطة بالمناطق السكنية وسط المدينة.

من جانبهم، أكد أخصائيون محليون في الطب البيطري أنهم لم يتلقوا أي بلاغات رسمية حتى الآن بخصوص ظهور القرود، فيما سيتم تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على حقيقة ظهور هذه الأنواع والبحث عن مصدرها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية