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الرئيس التونسي المؤقت يمدد حالة الطوارئ لشهر

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي المؤقت يمدد حالة الطوارئ لشهر
AFP STRINGER / TUNISIAN PRESIDENCY
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
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أعلن مكتب الرئاسة التونسية، أن الرئيس المؤقت محمد الناصر وقع مرسوما الجمعة، يقضي بتمديد "حالة الطوارئ" في البلاد لشهر واحد.

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وجاء في بيان للمكتب على صفحته في "فيسبوك"، أن "أتخذ رئيس البلاد قرارا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد اعتبارا من الرابع من أغسطس الجاري ولغاية الثاني من شهر سبتمبر المقبل لعام 2019".

وفرضت حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر عام 2015، عقب هجوم إرهابي وقع بالقرب من وزارة الداخلية والسياحة، استهدف فيه مسلحون أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش"، حافلة تقل عددا من حراس الرئيس، أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 20 آخرين.

وفرضت الحالة لأول مرة لمدة 30 يوما، ومددت لعدة مرات، كان آخرها في يوليو الماضي.

وعين رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، في منصب رئيس الجمهورية عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي (93 عاما) في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية. 

المصدر: تاس

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