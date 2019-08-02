خارجية كازاخستان تؤكد التوصل إلى حل وسط حول اللجنة الدستورية السورية

أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن البيان الختامي لمفاوضات "أستانا-13" سيتضمن الإشارة إلى توصل حكومة سوريا والمعارضة إلى حل وسط حول اللجنة الدستورية.

وجاء هذا الإعلان على لسان مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الوزارة يرجان موكاش في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة على هامش فعاليات الجولة الـ13 للمفاوضات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

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وقال موكاش: "في الماضي كانت هناك خلافات حول تشكيلة اللجنة الدستورية. والآن يبدو أن ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة قد توصلوا إلى حل وسط بشأن اللجنة، ويجري حاليا إعداد نص يتضمن الإشارة إلى ذلك".

يتبع...