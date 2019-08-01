مصدر: الاتفاق على تشكيل قائمة اللجنة الدستورية السورية

أعلن مصدر مشارك في الجولة الـ13 من "مفاوضات أستانا" حول سوريا، بأنه تم الاتفاق على تشكيل وتنسيق قائمة اللجنة الدستورية السورية.

وقال المصدر، وهو عضو في أحد الوفود المشاركة، في حديث لوكالة إنترفاكس، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، سيعلن على الأغلب، هذه القائمة خلال قمة الدول الضامنة التي ستعقد في أنقرة لاحقا.

وأضاف المصدر: "قمنا من حيث المبدأ، بتنسيق كافة الأمور المتعلقة بذلك. لقد أدخلنا عبارة في البيان المشترك، تفيد بأنه تم إنجاز وتنسيق القوائم وقواعد العملية. ولكن ذلك يجب أن يجري تحت مظلة الأمم المتحدة. ستشهد أنقرة، عقد قمة قادة الدول الضامنة- روسيا وتركيا وإيران. وعلى الأغلب ستتم دعوة بيدرسن، الذي من المتوقع أن يعلن هذه القائمة خلال تلك القمة، إذا لم تحدث أي أمور طارئة".

إقرأ المزيد

وأشار المصدر، إلى أنه تم كذلك خلال مباحثات اليوم، تحديد قواعد عملية اتخاذ القرارات في اللجنة الدستورية.

وقال المصدر: "إذا لم يكن هناك إجماع، فينبغي أن يكون 70٪ على الأقل من الأصوات. لا أحد لديه مثل هذه الحصة، نحن بحاجة إلى إيجاد حلول، والعمل".

المصدر: إنترفاكس