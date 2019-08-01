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السودان.. تحميل قوات تأمين أحد البنوك مسؤولية أحداث "الأبيض"

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السودان.. تحميل قوات تأمين أحد البنوك مسؤولية أحداث
Reuters TM/mjb
متظاهر سوداني (أرشيف)
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كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، أن القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين في مدينة الأبيض.

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وأوضح إبراهيم في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية، أنه تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة، وتم تسليمهم للنيابة العامة بولاية شمال كردفان لإكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

ولفت إلى أن عملية إطلاق النار خلفت "5 شهداء إضافة إلى شهيد آخر توفي اليوم بالخرطوم"، مضيفا أن عدد الجرحى بلغ 20، وهم يوجدون الآن بمستشفى الأبيض فيما غادر عدد منهم.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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