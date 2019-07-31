تجمع المهنيين السودانيين يحمل "الانتقالي العسكري" مسؤولية أحداث "الأبيض"

حمل تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أحداث مدينة الأبيض التي خلفت 6 قتلى بينهم طلاب.

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وقال المتحدث باسم التجمع، إسماعيل التاج، إن "واجب المجلس العسكري حماية المواطنين وليس قتلهم"، مضيفا أنه "ينبغي على والي شمال كردفان تقديم الجناة للمحاكمة بالسرعة المطلوبة"، بدل السعي وراء "تغييب الحقيقة".

وأكد التجمع على سلمية المظاهرات وحق المواطنين في الخروج، داعيا المجلس العسكري إلى "حماية مواكب مليونية الغد".

يذكر أن متظاهرين قتلوا خلال احتجاجات في مدينة الأبيض ضد النقص في الغذاء، وإثر الأحداث مباشرة، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان، فرض حظر تجوال ليلي في المنطقة، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

من جهته، وصف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان أحداث "الأبيض"، كبرى مدن ولاية شمال كردفان، بـ "الجريمة غير مقبولة".

المصدر: RT