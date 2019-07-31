المبعوث الإفريقي للسودان يدعو لمحاكمة المسؤولين عن قتل طلاب "الأبيض"

دانت الوساطة الإفريقية في السودان، اليوم الأربعاء، قتل الطلاب في مدينة الأبيض، داعية إلى محاكمة المسؤولين عنها في أقرب الآجال.

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وأكدت الوساطة أنها لا تقبل أي ذريعة لتأخير التوقيع على الإعلان الدستوري، خاصة وأن الخلافات بين الأطراف "ضاقت جدا".

ذكر أن احتجاجات في مدينة الأبيض يوم الاثنين المنصرم خلفت 6 قتلى بينهم طلاب.

وحملت القوى المعارضة المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن مقتل الطلبة، واتهمته بالفشل في مهمته المتمثلة في حماية المواطنين.

من جهته، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، أن مقتل متظاهرين في الأبيض، كبرى مدن ولاية شمال كردفان، يعتبر "جريمة غير مقبولة".

يذكر أن المتظاهرين قتلوا خلال احتجاجات ضد النقص في الغذاء، وإثر الأحداث مباشرة، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان، فرض حظر تجوال ليلي في المنطقة، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

وجاء مقتل المتظاهرين عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

المصدر: وكالات