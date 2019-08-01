 
مباشر

عشية "أستانا-13".. الحكومة السورية والمعارضة تتبادلان المعتقلين

أخبار العالم العربي

عشية
facebook.com/ZaitunAgency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m79o

أكد مصدر مقرب من "مباحثات أستانا"، إتمام دمشق والمعارضة السورية عملية لتبادل المعتقلين شملت 29 شخصا، عشية انطلاق الجولة الـ13 من المباحثات.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المصدر قوله اليوم الخميس إن الحكومة السورية أخلت سبيل 14 من المعتقلين لديها، بينما أفرجت المعارضة عن 15 شخصا.

وكانت مواقع مقربة من المعارضة السورية قد أفادت بأن الفصائل المسلحة والقوات الحكومية أجرت أمس الأربعاء عملية التبادل على معبر أبو الزندين غرب مدينة الباب شرقي حلب، وأن الصفقة تمت "تحت إشراف وفد من الصليب الأحمر الدولي الذي كان حاضرا لأول مرة وبرعاية تركية وروسية".

إقرأ المزيد
مصدر عسكري لـ RT: تحرير 9 أشخاص محتجزين لدى المسلحين بعملية تبادل في ريف حلب
مصدر عسكري لـ RT: تحرير 9 أشخاص محتجزين لدى المسلحين بعملية تبادل في ريف حلب

ونفذت الحكومة السورية والمعارضة منذ نوفمبر 2018 عدة عمليات لتبادل المحتجزين، في إطار أنشطة فريق العمل الخاص المنبثق عن "مباحثات أستانا" والمعني بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين في سوريا.

وجرى أول تبادل للمحتجزين في 24 نوفمبر 2018، وأفرج خلاله كل طرف عن 10 أشخاص.

المصدر: "إنترفاكس" + مواقع إخبارية سورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا