أكد مصدر مقرب من "مباحثات أستانا"، إتمام دمشق والمعارضة السورية عملية لتبادل المعتقلين شملت 29 شخصا، عشية انطلاق الجولة الـ13 من المباحثات.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المصدر قوله اليوم الخميس إن الحكومة السورية أخلت سبيل 14 من المعتقلين لديها، بينما أفرجت المعارضة عن 15 شخصا.

وكانت مواقع مقربة من المعارضة السورية قد أفادت بأن الفصائل المسلحة والقوات الحكومية أجرت أمس الأربعاء عملية التبادل على معبر أبو الزندين غرب مدينة الباب شرقي حلب، وأن الصفقة تمت "تحت إشراف وفد من الصليب الأحمر الدولي الذي كان حاضرا لأول مرة وبرعاية تركية وروسية".

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ونفذت الحكومة السورية والمعارضة منذ نوفمبر 2018 عدة عمليات لتبادل المحتجزين، في إطار أنشطة فريق العمل الخاص المنبثق عن "مباحثات أستانا" والمعني بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين في سوريا.

وجرى أول تبادل للمحتجزين في 24 نوفمبر 2018، وأفرج خلاله كل طرف عن 10 أشخاص.

المصدر: "إنترفاكس" + مواقع إخبارية سورية