مصدر عسكري لـ RT: تحرير 9 أشخاص محتجزين لدى المسلحين بعملية تبادل في ريف حلب

أفاد مصدر عسكري سوري لـ RT، اليوم الجمعة، بتحرير 9 محتجزين لدى المسلحين في ريف حلب، بعملية تبادل جرت بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة.

وأوضح المصدر أن المحررين هم مدنيون وعسكريون، لافتا إلى أن التبادل نفذ على معبر العيس بريف حلب الجنوبي.

وذكر المصدر أن المحررين هم:

بشار كامل صبيح - من سلحب الغاب

نادر آصف صقر - من سلحب الغاب

علاء علي علي - من سلحب الغاب

علي عدنان فاضل - من سلحب الغاب

مازن جميل العبدالله - من اللاذقية

أحمد توفيق صقر - من القرداحة

عماد رياض سليمان - من جبلة

رشا هدوان - من دمشق

سمر عليان - من حمص.

ونفذت الحكومة السورية والمعارضة، منذ نوفمبر 2018، عدة عمليات لتبادل الأسرى بينهما، جرت في إطار أنشطة فريق العمل الخاص بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين في سوريا.

وتأسس هذا الفريق نتيجة الاجتماع الدولي حول القضية السورية في أستانا، يوم 22 ديسمبر 2017، وتم إقراره في الاجتماع العاشر للدول الضامنة لعملية أستانا، في مدينة سوتشي الروسية، في 31 يوليو الماضي.

وجرى أول تبادل للمحتجزين، في 24 نوفمبر 2018، وأفرج خلاله كل طرف عن 10 أشخاص.

المصدر: RT