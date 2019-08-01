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هتافات مؤيدة للبشير عند وصوله لحضور عزاء والدته

أخبار العالم العربي

هتافات مؤيدة للبشير عند وصوله لحضور عزاء والدته
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هتف بعض أنصار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أثناء حضوره جنازة والدته مطالبين بعودته للسلطة، كما طالب آخرون بعدم السماح له بحضور مراسم الدفن.

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وشهد البشير رفع سرداق أداء العزاء في والدته هدية محمد الزين وأدى صلاة المغرب في مكان العزاء وسط حراسة مشددة، فيما هتف بعض الحاضرين أثناء خروجه عائدا للسجن (عائد عائد يا البشير).

ووصل البشير إلى مراسم جنازة والدته التي توفيت مساء الاثنين في مستشفى علياء العسكري عن 92 عاما.

وتواجد البشير في مراسم الدفن، رغم أن العديد من المغردين طالبوا السلطات بعدم السماح له بحضور مراسم الدفن، مبررين مطلبهم بما كان يفعله هو وأركان نظامه أثناء فترة حكمهم، حيث "كانوا يمنعون المعتقلين السياسيين من تلقي العلاج في بعض الأحيان، ويحرمونهم من تقديم واجب العزاء حتى بأقرب الأقربين".

المصدر: صحف سودانية

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