روسيا تكشف سر ظهور طائرتين عسكريتين جديدتين لدى الجيش المصري

سمحت الحكومة الروسية للسلطات الأردنية بتسليم مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز "إيل-76"، اشترتهما المملكة من روسيا في وقت سابق.

وقالت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية الحكومة المعنية بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى خارج روسيا، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إنها "تؤكد أنه تم، بالتوافق مع قرار للاتحاد الروسي، السماح للأردن بتسليم طائرتين من نوع إيل-76 إم إف اشتراهما سابقا، لجمهورية مصر العربية".

وأضافت الشركة: "هذا المثال لإعادة التصدير لا يدل على مرونة الجانب الروسي في حل القضايا الحيوية بالنسبة للشركاء بشأن تجهيز قواتهم المسلحة الوطنية وحسب، وإنما أيضا على أن طائرات النقل العسكرية أظهرت للعالم أنها آليات موثوق بها وبسيطة في الاستخدام".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام العربية المختصة في المجال العسكري صورا لطائرتين من طراز "إيل-76 إم إف"، تحملان علامات الهوية للقوات الجوية المصرية، علما بأن موسكو لم تزود القاهرة بهذه الآليات.

ولم تكشف التقارير أو الشركة الروسية شروط الصفقة التي تم إبرامها بين مصر والأردن حول هاتين الطائرتين.

المصدر: وكالات روسية