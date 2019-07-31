طائرة عسكرية روسية جديدة تظهر لدى الجيش المصري (صور)

كشفت مصادر عسكرية عن ظهور طائرتين جديدتين في أسطول القوات الجوية المصرية، وهي من نوع طائرات النقل الاستراتيجي Il-76MF .

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وأوضحت المصادر لـRT، أن "القوات المصرية حصلت على هذه الطائرة ببدنها المستطال، وهي مختلفة عن النسخة السابقة ليصل طولها إلى 53.1 متر بدلا من 46.5 متر، بالإضافة للمحركات الجديدة PS-90A-76 التي توفر قوة دفع أفضل واستهلاك أقل للوقود مع بصمة صوتية أقل ضوضائية من النسخة السابقة D-30KP II".

وأشارت المصادر إلى أن هذه القدرات الجديدة للطائرة التي طورتها روسيا ساهمت في رفع قدرة الحمولة القصوى من 48 إلى 60 طنا، وزاد مداها إلى 5400 كم بحمولة 40 طنا بدلا من 4200 كم بنفس الحمولة للنسخة السابقة.

من جانبه، قال الباحث العسكري المصري في منتدى تحليل السياسات الإيرانية "أفايب" محمد الكناني في تصريحات لـRT، "أعتقد أن القوات الجوية المصرية لن تكتفي بالطائرتين سالفتي الذكر وقد تكون متعاقدة على عدد إضافي من الطائرات مع الجانب الروسي، ومن الأرجح أن تتضمن نسخة الإمداد بالوقود جوا".

وأشار الكناني إلى أن "النسخة الخاصة بالإمداد بالوقود جوا من طائرات النقل الاستراتيجي إليوشن تحمل اسم " Il-78 " وهي متخصصة في إمداد المقاتلات وأنواع أخرى من الطائرات بالوقود جوا بخاصية الإرضاع Hose-and-Drogue حيث تم تعديلها لتحمل خزاني وقود في مقصورة الحمولة الخلفية Cargo Compartment بخلاف حاويات الوقود في الجناحين".

كما تتزود الطائرة بـ3 حواضن UPAZ-1M للإمداد بالوقود موزعة على 3 مواضع، 2 منها أسفل كل جناح، والثالث متواجد على الجزء الأيمن من القسم الخلفي من البدن.

المصدر: RT