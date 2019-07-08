قال المدير العام لمصنع "غوركي" الروسي لصناعة السفن ألكسندر كاربوف، اليوم الإثنين، بأن مصر مهتمة بالسفن الصاروخية الصغيرة التابعة لمشروع "21631 "بويان –إم".

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وأوضح كاربوف خلال حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية ردا على سؤال حول اهتمام العملاء الأجانب بالأسلحة الروسية أن: "نحن نعرض على زملائنا الأجانب السفن التابعة لمشروع 21635 الخاصة للتصدير، التي اهتمت بها جمهورية مصر العربية​​​."

وتسمى السفن من المشروع 21631 بـ"ريح الموت" ويضم السفن الصاروخية الصغيرة المزودة بمنظومة أسلحة هجومية، تتمكن من حماية المنطقة الاقتصادية للدولة والدفاع عنها.

وتتميز هذه السفن "بويان-إم"، بضرباتها الصاروخية عالية الدقة والتي استخدمتها روسيا في ضرب الإرهابيين في سوريا عبر صواريخ "كاليبر"، حيث يبلغ إجمالي إزاحتها 949 طنا وطولها 74.1 مترا، وتسمى بـ"قوارب الصواريخ الاستراتيجية".

وتتكون سفن "بويان إم" من عدة نسخ تختلف من حيث المواصفات العامة و التسليح اختلافا جذريا، حيث تتسلح النسخة 21631 بـ 8 خلايا قاذفة للصواريخ UKSK VLS cellsKalibr بمدى 2500 كيلومتر، والتي استخدمتها روسيا في ضرب الإرهابيين في سوريا من بحر قزوين.

وتتسلح النسخة التي تهتم بها مصر بمدفع A-190 من عيار 100ملم، ونظام Komar مجهز بصواريخ Igla للدفاع الجوي القريب ، ونظام الدفاع القريب AK-630 رشاشين سداسي السبطانة عيار 30 ملم.

كما تتكون من ثماني خلايا من نظام UKSK للإطلاق العامودي VLS تحتوي على 8 صواريخ كروز الروسية Kalibr النسخة 3M-14T بمدى 2500 كم.

المصدر: نوفوستي + RT