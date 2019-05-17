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الجيش المصري يعرض سلاح "حامية" حقول الغاز في البحر المتوسط! (صور)

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الجيش المصري يعرض سلاح
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تحدثت القوات المسلحة المصرية، أمس الخميس، عن قيامها بعملية نوعية في سيناء، ولكن الملفت للنظر في فيديو نشرته هو القوات التي عرضت، والمسؤولة عن تأمين حقول الغاز في المتوسط.

الجيش المصري يعرض سلاح كورفيت الفاتح

وظهر خلال الفيديو الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، مجموعة من القطع البحرية التي دشنتها مصر في الآونة الأخيرة، من بينها كورفيت "الفاتح 971" من فئة "غوويند 2500"، والغواصة الألمانية "تايب" من فئة 209/ 1400 مود، وحاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال".

الجيش المصري يعرض سلاح أوسا

وظهرت مجموعة من القوات الخاصة المصرية على متن الزوارق السريعة التي تؤمن المصالح الاستراتيجية المصرية، بالإضافة إلى زوارق صواريخ من فئة "أوسا" السوفيتية التي خصصتها مصر لمهام المرور والحراسة الساحلية مؤخرا.

الجيش المصري يعرض سلاح الغواصة تايب

الجيش المصري يعرض سلاح ميسترال

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القوات المسلحة المصرية تعلن القيام بعملية نوعية في سيناء
القوات المسلحة المصرية تعلن القيام بعملية نوعية في سيناء

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن القوات البحرية تنفذ مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.

المصدر: RT

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