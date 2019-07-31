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خامنئي: إرادة الشعب ستنتصر في البحرين

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خامنئي: إرادة الشعب ستنتصر في البحرين
AP
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي
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قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن إرادة الشعب ستنتصر في البحرين، وذلك بعد احتجاجات أعقبت إعدام ناشطين بحرينيين شيعيين مطلع الأسبوع.

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وكتب خامنئي في رسالة على حسابه العربي الرسمي على "تويتر" مرفقة بصورة الناشطين اللذين أُعدما: "لن يستمر الظلم والجور وسوف تنتصر في النهاية إرادة الشعوب التي تنشد العدالة".

وكانت الاحتجاجات أبرز اضطرابات تشهدها البحرين منذ إعدام ثلاثة شيعة أدينوا بقتل 3 من الشرطة في تفجير قبل أكثر من عامين. 

وتتهم البحرين إيران بإذكاء تيار التشدد بها، وهو ما تنفيه طهران.

والبحرين هي البلد العربي الخليجي الوحيد الذي شهد اضطرابات خطيرة خلال مظاهرات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية، والتي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011.

جدير بالذكر أن البحرين تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

المصدر: وكالات + "تويتر"

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