البحرين تؤكد حرصها على تأمين ممرات التجارة والطاقة

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن الاجتماع العسكري الذي تستضيفه المنامة اليوم الأربعاء، يؤكد حرص المملكة على تأمين ممرات التجارة والطاقة.

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وأضاف خالد بن أحمد أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والحلفاء والشركاء الدوليين، لتأمين حرية الملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.

وشدد الوزير البحريني على أن المرحلة الراهنة وما فيها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وتستضيف البحرين اجتماعا عسكريا دوليا هاما، يبحث "الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز".

المصدر: العين الإخبارية