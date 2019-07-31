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شاهد.. ضحك متواصل للرئيس المصري بعد صور ساخرة عن الأوضاع الاقتصادية

أخبار العالم العربي

شاهد.. ضحك متواصل للرئيس المصري بعد صور ساخرة عن الأوضاع الاقتصادية
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عرض منظمو المؤتمر الوطني السابع للشباب في مصر، بعض الصور الساخرة من الأوضاع الاقتصادية ورفع الدعم أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

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وضحك الرئيس المصري بشكل متواصل على الصور الساخرة التي تم عرضها، لافتا إلى أن أي حكومة تتعامل مع موضوع شديد الأهمية تقوم بعمل حساب رد الفعل عليه.

وتابع السيسي أن الشعب هو البطل الحقيقي في هذا الأمر، وهذا الشخص الذي كتب هذه الجمل هو أيضا "البطل الحقيقي"، مضيفا: "ما هو برضو كاتب كدة وساكت ويستحمل".

وكان الرئيس المصري قد افتتح، أمس الثلاثاء، المؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي يقام في العاصمة الإدارية، مشددا على أن مصر لن تحيد على الحلم لمستقبل واعد.

المصدر: وكالات

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