العراق.. الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة بعد مرور 4 أشهر

كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، تفاصيل جريمة مروعة وقعت قبل أربعة أشهر في مدينة الموصل، بعدما ألقت القبض على منفذيها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن "شرطة نينوى، وبعد المتابعة المستمرة والتعمق في التحقيق وجمع الأدلة، تمكنت من اكتشاف جريمة قتل حصلت قبل 4 أشهر بحق امرأة تم اختطافها ولم يعرف مصيرها".

وأضاف اللواء معن أنه "تم القبض على المجرمين اللذين نفذا الجريمة، إذ اعترفا بقيامهما بعملية خطف المجنى عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وقتلها ورميها جنوب مدينة الموصل"، لافتا إلى أنه "إثر اعترافاتهما تم العثور على بقايا جثة الضحية وتم نقلها إلى الطب العدلي".

ولفت المتحدث إلى أنه ألقي القبض على الرجلين في منطقة "موصل الجديدة" في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، مشددا على أنه "سيتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل".

المصدر: "رووداو"