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قرقاش يكشف عن موقف الإمارات من المبادرات الدولية لأمن الملاحة

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قرقاش يكشف عن موقف الإمارات من المبادرات الدولية لأمن الملاحة
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشوون الخارجية أنور قرقاش
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أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن استعداد بلاده لدعم المبادرات الدولية لأمن الملاحة التي تحفظ أمن المنطقة، مؤكدا أنها تبعد شبح المواجهة.

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وغرد قرقاش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، قائلا: "المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم".

وأضاف: "نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في برلين، أن الولايات توجهت "بصورة رسمية إلى ألمانيا باقتراح حتى تنضم إلى فرنسا وبريطانيا، كي تساهم في ضمان الأمن في مضيق هرمز والتصدي لعدوان إيران".

وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على خطتين منفصلتين خاصتين بتأمين حركة السفن في الخليج، على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة.

المصدر: RT

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