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مصدر عسكري لـ RT: اغتيال قيادي سابق بـ "ألوية سيف الشام" بعد انضمامه للجيش السوري

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري لـ RT: اغتيال قيادي سابق بـ
Reuters / Omar Sanadiki
عناصر من القوات السورية في درعا - أرشيف -
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قال مراسل RT، اليوم الثلاثاء، إن مجهولين اغتالوا، عاصم الصبيحي، قائد ما كان يسمى "ألوية سيف الشام" العامل في درعا سابقا، بعد انضمامه للجيش السوري، بالقرب من بلدة تل شهاب غرب درعا.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عاصم الصبيحي انضم مؤخرا للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.

وفي سياق متصل، أصيب محمد علي البلخي أحد دعاة المصالحة في بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي بجروح، جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مجهولين.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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